Показ фильма о защитниках Брестской крепости для молодежи прошел в Солнечногорске

В «Альянс Коворкинге» состоялся специальный показ новой отечественной военной драмы «В списках не значился» режиссера Сергея Коротаева. На просмотр пригласили активную молодежь городского округа Солнечногорск.

Картина создана по одноименной повести Бориса Васильева и посвящена подвигу защитников Брестской крепости. В широкий прокат лента вышла 1 мая.

«Такие фильмы важно показывать подрастающему поколению, они формируют гражданскую позицию и неискаженное понимание истории Отечества, воспитывают молодежь в духе патриотизма и любви к Родине», — рассказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Зрителями показа стали юнармейцы, молодогвардейцы, волонтеры и участники трудового отряда «Чистогорье».

«Фильм снят очень хорошо, очень хорошая актерская игра. Особенно мне понравилась игра моего любимого актера Владимира Машкова. Хотелось бы, чтобы снимали такие фильмы почаще. Они рассказывают очень важные вещи. Я испытал бурю эмоций во время просмотра», — поделился юнармеец Арсений Николаев.

После кинопоказа ребята обсудили увиденное и затронули важные вопросы сохранения исторической памяти о героизме советского народа. Организатором мероприятия стал молодежный центр «Подсолнух», который регулярно проводит подобные показы.