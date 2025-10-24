Показ фильма о конструкторе Калашникове прошел в Химках

В Подолинской библиотеке Химок провели кинолекторий по фильму «Калашников». Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Зрители познакомились с историей Михаила Калашникова, чья жизнь стала воплощением преданности своему делу. После просмотра участники обсудили личные качества конструктора и принципы, которые позволили ему достичь таких высот.

«Михаил Калашников просто хотел быть полезным стране. Его пример показывает, что дело жизни рождается из честного труда и внутренней ответственности. Это важный ориентир для каждого из нас», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Фильм повествует о жизненном пути Михаила Калашникова: от его службы танкистом на фронте и тяжелого ранения до становления известным конструктором, чье имя стало символом мирового признания.

«Патриотизм начинается с уважения к тем, кто создавал историю нашей страны. Вспоминая их судьбы, мы лучше понимаем ценность труда и любви к Родине», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.

Сотрудники библиотеки также поделились интересными фактами о создании фильма и малоизвестными аспектами биографии конструктора.