Показ фильма ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Серпухове

Семьи участников СВО, военные в отпуске и волонтеры, помогающие фронту, побывали на показе фильма «Роднина» во Дворце культуры. Мероприятие приурочили ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Участников кинопоказа поприветствовал директор Дворца культуры «Россия» Юрий Бордачев. Он рассказал, что фильм выбрали, потому что он рассказывает о жизни, победах и борьбе советской фигуристки, трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Он выразил надежду на то, что кинолента вдохновит семьи на новые свершения, победы и воспитает дух патриотизма.

Отметим, сотрудничество Дворца культуры «Россия» и Центра поддержки участников СВО началось в 2024 году. Показы пользуются спросом среди семей участников СВО и вызывают много слов благодарности. Такие мероприятия помогают укрепить духовную связь между близкими.