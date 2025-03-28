Показ экипировки сотрудников Росгвардии прошел в детском саду в Серпухове

Сотрудники Росгвардии устроили праздник для воспитанников детского сада «Родничок» в Серпухове. Они провели эстафету, а также показ экипировки и служебной машины.

Праздник в детском саду приурочили ко Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации. Ребята поучаствовали в эстафете, посидели в служебной машине и примерили на себя экипировку.

Росгвардия в Серпухове более 10 лет сотрудничает с детским садом «Родничок». Служащие проводят разнообразные мероприятия, участвуют в благотворительных акциях.

«Дети очень их всегда ждут, радуются. Сотрудники Росгвардии всегда помогут, подскажут, расскажут, как правильно делать и, конечно же, проводят с детьми профилактические беседы и участвуют в спортивных мероприятиях», — рассказала старший воспитатель Александра Конопля.

Общение с сотрудниками помогает ребятам лучше понимать их роль и значимость в обществе, а также развивает чувство безопасности и доверия.