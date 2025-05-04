Появились новые кадры с последствиями майского снегопада в Подмосковье

В Московской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На текущий момент идет восстановление электроэнергии в 279 населенных пунктах в восьми городских округах, в которых проживают более пяти тысяч человек», — отметили в МЧС.
В 14 муниципальных районах зафиксировано падение 1572 деревьев. Спасатели распиливают и убирают их.
Главное управление МЧС России по Московской области контролирует восстановление электроснабжения.
Циклон обрушился на столицу 1 мая. Поваленные деревья, поврежденные машины и оборванные провода стали последствиями разгула стихии. Обильные осадки и заморозки усугубили ситуацию.
Ранее Россети вернули электроснабжение основной части потребителей в Подмосковье.
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