Появились новые кадры с последствиями майского снегопада в Подмосковье

В Московской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На текущий момент идет восстановление электроэнергии в 279 населенных пунктах в восьми городских округах, в которых проживают более пяти тысяч человек», — отметили в МЧС.

В 14 муниципальных районах зафиксировано падение 1572 деревьев. Спасатели распиливают и убирают их.

Главное управление МЧС России по Московской области контролирует восстановление электроснабжения.