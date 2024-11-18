Поисковые отряды из Павлово-Посадского округа закрыли летне-осенний сезон

Поисковые отряды «Боец» и «Восток» из Павлово-Посадского городского округа приняли участие в торжественной церемонии закрытия поискового сезона всероссийской акции «Вахта памяти — 2024». Мероприятие прошло в Бородинском военно-историческом музее-заповеднике, собрав более 700 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений со всей страны.

Командир отряда «Боец» Зайнап Муженко отметила, что официально сезон закрыт, но работа поисковиков не прекращается ни на день. В течение прошедшего сезона поисковики Подмосковья провели более 380 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны, из которых 94 прошли в Московской области. В результате их работы были найдены и с воинскими почестями захоронены останки 207 красноармейцев, а также установлены имена восьми защитников Отечества.

Кроме того, подмосковные поисковики активно участвовали в экспедициях на территории других регионов. Например, отряд «Боец» Павлово-Посадского городского округа принимал участие в экспедиции «Западный Фронт. Варшавское шоссе», где за две недели были найдены останки 125 солдат и офицеров Красной Армии.

Эти достижения подчеркивают важность и значимость работы поисковых отрядов, которые продолжают сохранять память о героях Великой Отечественной войны и возвращать их имена из небытия.

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