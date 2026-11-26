Поисковик из Одинцова принял участие во всероссийском форуме
Московскую область на форуме «Всероссийская школа поисковой журналистики» представил активист поискового отряда «КитежЪ» из Одинцовского округа. Медиафорум состоялся в Санкт-Петербурге.
Участниками стали более ста поисковиков из 39 регионов страны.
Тихон Порфирьев, член регионального отделения Подмосковья, вместе с коллегами осваивал современные инструменты работы с контентом, учился создавать патриотические медиапроекты и взаимодействовать со СМИ.
Участники форума обсудили развитие поисковых медиа, направления использования социальных сетей и привлечение ресурсов искусственного интеллекта. Итогом интенсивного диалога стала разработка стратегий продвижения для сообществ поисковиков.
«Полученные знания и практические навыки Тихон сможет применить для развития информационной работы нашего регионального отделения», — выразил уверенность Антон Кузнецов, руководитель ПО «КитежЪ».