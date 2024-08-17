Поиском пропавших домашних питомцев в Подмосковье займется ИИ

NtechLab запустила сервис по поиску потерявшихся в Подмосковье домашних животных

Фото: РИА «Новости»

В Московской области начнет работу сервис на основе искусственного интеллекта, который поможет найти потерявшихся домашних животных. В тестовом режиме его запустила российская компания NtechLab, технологический партер Ростеха.

«Новое решение работает примерно так же, как разработанный NtechLab алгоритм распознавания лиц. Только в данном случае считывается мордочка питомца», — объяснили в компании.

Чтобы начать поиск, нужно будет загрузить в сервис фото пропавшего питомца, его кличку и указать место проживания, примерное место и время, когда он потерялся. Если в одном из округов Подмосковья найдут животное, похожее на изображенное на фотографии, хозяина уведомят об этом через Telegram-бот с указанием координат.

В функционал системы, пилотный проект которой пройдет в Московской области, включат не только поиск животных, но и формирование базы потерявшихся и найденных питомцев, чьих хозяев пока не удалось установить.

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