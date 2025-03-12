Погибших на ж/д переходах в Подмосковье стало на 19% меньше за год

Смертность на путях помогли уменьшить установки камер видеонаблюдения, ограждений типа «змейка» и информационных щитов перед переходами. Об этом сообщают в подмосковном Минтрансе.

В регионе проводят регулярные профилактические рейды и дежурства на железнодорожных станциях и переходах, а также строят надземные пешеходные дороги.

«С начала года на пешеходных переходах через пути зафиксировано 13 смертельных случаев, тогда как за аналогичный период прошлого года на переходах погибли 16 человек», — отмечает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Несмотря на снижение уровень гибели на железных дорогах остается высоким. С начала года — 43 несчастных случая, включая 23 происшествия на несанкционированных переходах и 7 случаев на железнодорожных станциях.

В Минтрансе призывают жителей и гостей Подмосковья строго соблюдать правила безопасности, использовать санкционированные переходы и следовать сигналам светофоров.