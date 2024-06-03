Поезда и инфраструктуру ЦППК подготовили к лету

Более 300 поездов, 1,1 тысячи станций и 1,8 тысячи платформ ЦППК подготовили к лету. Ключевые системы привели в порядок, территории очистили и обновили после зимы.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в весеннем комиссионном осмотре задействовали 2,1 тысячи сотрудников подрядных организаций и ЦППК. Компания проверила 285 электропоездов и 27 дизельных. Подготовили также 34 арендованных поезда.

Основное внимание уделили нормам безопасности и состоянию вагонов. Системы климат-контроля и вентиляции привели в норму, чтобы даже в жаркую погоду пассажирам было комфортно внутри поезда.

Проверили также работу видеонаблюдения, связи пассажиров с локомотивной бригадой и других систем.

«Мы завершили весенний традиционный осмотр. Наша цель — максимально подготовиться к сезонному переходу, чтобы обеспечить нашим пассажирам комфортные поездки при любой погоде», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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