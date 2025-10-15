Поэтический вечер прошел в Жуковском

Жуковская библиотека № 5 распахнула свои двери для всех поклонников творчества Сергея Есенина, организовав вечер, посвященный его юбилею и культурному наследию Серебряного века. Мероприятие стало настоящим праздником для любителей поэзии и истории русской литературы.

В рамках поэтического вечера гости библиотеки окунулись в мир есенинской лирики, вспоминая строки любимых стихотворений. Развернулась дискуссия, посвященная эпохе Серебряного века. Участники обменялись мнениями о роли этого периода в истории русской культуры. Особую атмосферу вечеру придали музыкальные выступления. Григорий Русаков и Сергей Анимица исполнили романсы на стихи Иннокентия Анненского и Николая Гумилева.

Михаил Бузов представил знаменитое произведение «Черный человек», а Александра Смирнова прочитала «Исповедь хулигана». Кульминацией вечера стало выступление рок-барда Сергея Шестова. Он представил известные стихи Есенина.