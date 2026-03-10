Поэтический вечер прошел в музее-заповеднике «Усадьба Мураново»

В минувшие праздничные выходные стены музея-заповедника «Усадьба Мураново» наполнились особым лирическим настроением. В выставочном зале исторического имения, которое называют «Домом поэтов», прошел камерный творческий вечер, посвященный Международному женскому дню.

Перед гостями выступил ученый секретарь музея Сергей Гущин, подготовивший для слушательниц литературное путешествие. В программу вошли около двадцати произведений, каждое из которых раскрывало разные грани женского образа — от божественного идеала до земной спутницы жизни.

Автор разделил вечер на три хронологических блока, позволив зрителям проследить, как менялся поэтический язык любви на протяжении столетий: Русская классика, рубеж XIX–XX веков и советская лирика.

«Особое впечатление на присутствующих произвела манера чтения Сергея Гущина. Ученому секретарю удалось создать доверительную, почти домашнюю атмосферу. Слушательницы не скупились на комплименты, отмечая редкую эмоциональность и душевность исполнения», — отметили организаторы.

Камерная встреча собрала около двадцати гостей.