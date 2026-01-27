Поэтический вечер прошел в Черноголовке

В Черноголовской городской библиотеке состоялось торжественное мероприятие «Высоцкий. Зеркало эпохи», приуроченное к 88-летию со дня рождения советского поэта, актера и барда. Традиционный вечер памяти собрал поклонников его творчества, чтобы вновь прикоснуться к многогранному наследию.

Программа встречи была насыщена как музыкальными, так и просветительскими элементами. Центральной частью вечера стали выступления местных исполнителей. Свое прочтение знаменитых произведений Высоцкого представили Дамир Макипов, Юрий Боярченко, Святослав Буданов и Александр Калинкин.

«Глубокие тексты и характерный ритм бардовской песни нашли живой отклик у аудитории. Для более полного погружения в атмосферу прошлого подготовили мультимедийную презентацию. Гости смогли услышать архивные записи с уникальным тембром голоса артиста, увидеть редкие кадры из кинофильмов, фрагменты знаковых театральных интервью и концертных выступлений разных лет», — сообщили организаторы.

Особенностью вечера стал интерактивный формат: зрители не просто слушали выступления, но и сами становились участниками беседы. Жители Черноголовки делились личными историями о том, как песни Высоцкого помогали им в трудные минуты и цитировали любимые четверостишия.