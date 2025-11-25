Поэтический клуб в Раменском отметил 10-летие

Любительское объединение «Подснежник», которое существует при Раменской городской библиотеке № 4, отметило десятилетний юбилей. Каждый из участников клуба прочитал свои стихи, а некоторые спели песни под гитару.

Наталья Приданова руководила клубом со дня его основания. Благодаря ее личным качествам и поэтическому таланту, объединение постоянно развивалось.

Юбилей собрал поэтов, читателей библиотеки и специально приглашенных гостей. К этому событию «Подснежник» выпустил третий сборник стихов, который и был презентован.

Участники клуба не только делились творчеством, но и вспомнили Валентину Тулупову, талантливую раменскую поэтессу. Ее дочь Татьяна, пришла поздравить поэтов и прочитала стихи, которые планирует скоро издать в память о маме. А Владимир Николаевич Шапцев, председатель литературного объединения «Раменские зори», сказал много напутственных слов юбилярам. К нему присоединились Александр Соломатин, Валентина Коптелова, Людмила Тутова, Александр Херсонов и многие другие.