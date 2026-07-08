Поэтический фестиваль пройдет в Пушкино 18 июля

Ежегодное мероприятие «Во весь голос», посвященное творчеству Владимира Маяковского, начнется в 16:00 в сквере Солнце. Для гостей подготовили концертную программу, мастер-классы, квесты и тематические площадки.

Гостей фестиваля ждут выступления виолончелиста Евгения Прокошина, ученого секретаря музея-усадьбы «Мураново» Сергея Гущина, заслуженного работника культуры России Василия Панченкова и арт-группы «Наизусть».

В течение дня будут работать тематические площадки: квест «Во весь голос», фотозона «Облако в Штанах», творческая лаборатория «Нате маркер!», зона буккроссинга «Писательская» и «Литературная лужайка» для юных читателей. Также откроется выставка открыток и значков, посвященная станции метро «Маяковская».

Для детей проведут квест-игру «Лестница Маяковского» в 17:00, а также мастер-классы по росписи гипсовых фигур, объемной аппликации и созданию книжной закладки «Звезда Маяковского». В течение вечера можно будет поиграть в шахматы и порисовать граффити на асфальте. Завершит фестиваль в 20:00 выступление группы ЮЛВА с романтичным инди-софт-роком.

Пушкино занимает особое место в биографии Маяковского — поэт проводил здесь летние месяцы почти десять лет, начиная с 1919 года. Адрес: Акуловское шоссе, дом № 37, у библиотеки имени Владимира Маяковского.