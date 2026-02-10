Поэтическая битва пройдет в Черноголовке 15 февраля

15 февраля арт-пространство «Восход» превратится в арену для интеллектуальных противостояний. Творческий союз городской библиотеки и молодежной площадки представит уникальный проект — поэтический спектакль-баттл «МАЯК VS ЕСЕНИН».

Эта постановка станет дебютом нового просветительского цикла «Слова.Звучат». В центре сюжета — спор двух гениев Серебряного века, чьи взгляды на жизнь, поэзию и будущее России были противоположными. Зрители станут свидетелями столкновения «железобетонных» ритмов футуризма Владимира Маяковского и лирики Сергея Есенина. Артисты спектакля не просто продекламируют стихи, а оживят образы «агитатора, горлана-главаря» и «последнего поэта деревни».

«Бунтарский пафос революционных площадей сойдется в честном поединке с тонким психологизмом березовых рощ. Главная задача проекта — показать, что классика может быть живой, дерзкой и актуальной», — сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет по адресу: Институтский проспект, дом № 8. Начало в 18:00. Вход свободный.