Подземный пешеходный переход на Смирновской улице в Люберцах откроют в этом году
Строительство подземного пешеходного перехода продолжается в Люберцах на пересечении Октябрьского проспекта со Смирновской улицей. Объект готов уже на 22%.
Сейчас на площадке трудятся порядка 46 рабочих, которые используют три специализированных машины.
«Строители завершают бетонирование дна перехода, параллельно приступили к армированию плиты перекрытия лестничных сходов. Одновременно ведется монтаж металлоконструкций входных групп», — рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Переход оборудуют четырьмя закрытыми лестницами, которые позволят выходить на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на Смирновскую улицу.
Движение планируют открыть уже в этом году.
Кроме того, почти завершено строительство подземного пешеходного перехода на Красной улице, его готовность достигла 96%. Специалисты завершают работы на входных группах. Пешеходы уже могут частично пользоваться переходом.