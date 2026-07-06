Подземный переход у остановки «2-й Б микрорайон» обновят в Химках

В подземном переходе у остановки «2-й Б микрорайон Химок» готовят обновление освещения и установку систем видеонаблюдения. Завершить комплекс работ планируют до конца августа.

3 июля объект осмотрела глава городского округа Химки Инна Федотова. По итогам проверки отмечено, что территория перехода и прилегающая зона приведены в порядок, однако требуется регулярное поддержание чистоты. Сейчас на объекте продолжаются подготовительные работы к следующему этапу обновления.

Одним из ключевых направлений станет модернизация освещения. В ближайшие две недели в переходе установят 30 новых светильников, что должно улучшить видимость и повысить комфорт для пешеходов в вечернее время. Параллельно планируется монтаж камер видеонаблюдения, которые войдут в систему «Безопасный регион».

Отдельно прорабатывается проект капитального обновления перехода и оформление входных групп. Власти рассматривают вариант художественного оформления стен с изображениями достопримечательностей, исторических сюжетов и промышленных объектов Химок по предложениям жителей.

После согласования проектной документации подрядчики приступят к основным ремонтным работам. Завершение комплексного обновления перехода ожидается к концу августа. Контроль за реализацией проекта остается на уровне руководства округа.