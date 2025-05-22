Подземный переход на улице Красной откроют в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы в рамках реконструкции Октябрьского проспекта к третьему кварталу 2025 года планируется завершить строительство подземного перехода на улице Красной. Об этом сообщил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов на общегородском совещании.
По его словам, сейчас ведутся отделочные работы внутри подземного перехода и обустраиваются подходы к нему. Кроме того, в целях повышения безопасности дорожного движения устанавливаются перильные ограждения рядом с пешеходными переходами.
Длина нового подземного перехода превысит 93 метра, а сдача объекта намечена на третий квартал 2025 года.
Также продолжается строительство подземного перехода на улице Смирновская с выходами на четыре стороны. В настоящее время завершается переустройство инженерных коммуникаций. Общая длина этого перехода составит более 63 метров.
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