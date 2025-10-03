Подземный переход на Путилковском шоссе в Красногорске откроют в 2025 году

В Красногорске продолжается второй этап реконструкции Путилковского шоссе. Возле жилого комплекса «Большое Путилково» строят подземный пешеходный переход и автомобильный тоннель.

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, проект планируют реализовать в четвертом квартале текущего года.

«На переходе завершены монолитные и отделочные работы, ведется сборка электрических шкафов, протяжка кабеля, подключение систем питания, а также монтаж металлоконструкций насосной станции», — отметил глава ведомства Марат Сибатулин.

Специалисты также монтируют инженерные системы, облицовывают стены и укладывают дорожную одежду в автомобильном тоннеле длиной примерно 500 метров. Он станет важной частью новой транспортной схемы Красногорска, обеспечив удобную связь с Пятницким шоссе и позволит жителям быстро и без задержек выезжать на МКАД.

Согласно расчетам, улучшения почувствуют более 100 тысяч человек. Реализация проекта позволит существенно сократить время в пути, а также повысить безопасность как автомобилистов, так и пешеходов.