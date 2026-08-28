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    Подземный переход на Октябрьском проспекте в Люберцах построят в 2026 году

    Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

    В городском округе Люберцы продолжается строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской. Работы ведутся в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта.

    Сейчас внутри перехода выполняют отделочные работы и монтируют систему водоотведения.

    «Два схода уже отлиты, монолитные работы полностью завершены. Ведется обратная отсыпка грунта — это позволит специалистам приступить к восстановлению дорожного полотна и запустить движение по правому дублеру Октябрьского проспекта в сторону области», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

    Основной ход перехода протянется более чем на 90 метров. Для удобства и безопасности пешеходов предусмотрены выходы на все четыре стороны перекрестка, а ступени оборудуют противоскользящим покрытием.

    Завершить строительство подрядная организация планирует до конца 2026 года.