Подземный переход на Октябрьском проспекте в Люберцах построят в 2026 году

В городском округе Люберцы продолжается строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской. Работы ведутся в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта.

Сейчас внутри перехода выполняют отделочные работы и монтируют систему водоотведения.

«Два схода уже отлиты, монолитные работы полностью завершены. Ведется обратная отсыпка грунта — это позволит специалистам приступить к восстановлению дорожного полотна и запустить движение по правому дублеру Октябрьского проспекта в сторону области», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Основной ход перехода протянется более чем на 90 метров. Для удобства и безопасности пешеходов предусмотрены выходы на все четыре стороны перекрестка, а ступени оборудуют противоскользящим покрытием.

Завершить строительство подрядная организация планирует до конца 2026 года.