Подземный переход на Октябрьском проспекте в Люберцах построят в 2025 году
Подземный пешеходный переход начали строить на Октябрьском проспекте в Люберцах. Его длина составит более 63 метров, а ширина и высота — свыше четырех метров.
Переход оборудуют четырьмя закрытыми лестничными сходами для выхода на разные стороны Октябрьского проспекта и улицу Смирновскую. Также там установят подъемную платформу для маломобильных жителей.
«Сейчас строители проводят погружение шпунта для дальнейшего устройства лестничных сходов на четной стороне Октябрьского проспекта в районе дома 7/170», – уточнили в Минтрансе Подмосковья.
Кроме того, сейчас продолжается строительство перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной.
Все работы планируют завершить в конце 2025 года.
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте