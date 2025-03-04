Подземный переход на Октябрьском проспекте в Люберцах построят в 2025 году

Подземный пешеходный переход начали строить на Октябрьском проспекте в Люберцах. Его длина составит более 63 метров, а ширина и высота — свыше четырех метров.

Переход оборудуют четырьмя закрытыми лестничными сходами для выхода на разные стороны Октябрьского проспекта и улицу Смирновскую. Также там установят подъемную платформу для маломобильных жителей.

«Сейчас строители проводят погружение шпунта для дальнейшего устройства лестничных сходов на четной стороне Октябрьского проспекта в районе дома 7/170», – уточнили в Минтрансе Подмосковья.

Кроме того, сейчас продолжается строительство перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной.

Все работы планируют завершить в конце 2025 года.