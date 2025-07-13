Подземный переход на Октябрьском проспекте построят к концу 2025 года

Подрядчик приступил к переносу инженерных коммуникаций в ходе строительства пешеходного перехода в центре Люберец. Объект планируют сдать к концу 2025 года.

Строительство объекта оценили представители партии «Единая Россия» в рамках проекта «Городская среда».

«На улице Смирновской продолжается строительство нового подземного перехода с выходами на четыре стороны. В настоящее время проводится работа по переносу газовых коммуникаций. Также специалисты занимаются подготовкой котлована», — сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Александр Шлапак.

Длина нового подземного перехода — более 100 метров, ширина и высота — свыше четырех метров.

«Объект дорожной инфраструктуры будет оборудован четырьмя закрытыми лестничными сходами, которые обеспечат жителям доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на улицу Смирновскую. Для маломобильных граждан предусмотрено устройство подъемной платформы наклонного типа», — отметил заместитель главы городского округа Люберцы Александр Сорокин.

Строительство пешеходного перехода планируют завершить в конце 2025 года.