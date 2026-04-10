Подземный переход на «Кресте» откроют в Люберцах в 3 квартале 2026 года

Строительство пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской вышло на финальную стадию. Рабочие уже разработали котлован, забетонировали два лестничных схода и обустроили дренажную систему.

Глава округа Владимир Волков отметил, что сейчас специалисты завершают подготовку к заливке бетонной плиты пола. На одном из лестничных сходов уже приступили к монтажу опор кровли. Для удобства и безопасности пешеходов у перехода сделают выходы на все четыре стороны перекрестка. Такое решение позволит развести потоки людей и снизить риск происшествий на дороге.

Работы идут в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта. Это масштабный проект, который призван улучшить транспортную ситуацию в этой части города. Параллельно заканчивают строить еще один переход — на пересечении с улицей Красной. Движение по двум сходам там уже открыли для местных жителей.