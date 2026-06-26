Подземный переход и остановку обновят в Новых Химках

В Новых Химках 23 июня жители обратились к главе городского округа Инне Федотовой с вопросами по содержанию остановки «2-й Б микрорайон Химок» и подземного перехода. Для оценки ситуации и оперативного решения обозначенных проблем на место выехали представители администрации, профильных служб и сами заявители.

До конца августа планируется привести в порядок внутреннюю отделку и входные группы перехода, чтобы сделать его более привлекательным для пешеходов. Отдельно проработают вопрос размещения электросамокатов возле остановки, чтобы исключить хаотичную парковку, и усилят контроль за содержанием прилегающей территории.

«По итогам выезда профильному блоку поставлена задача в течение месяца заменить систему освещения в переходе. Это первый шаг к созданию более комфортной и безопасной среды для жителей», — отметила Инна Федотова.

Все поставленные задачи глава округа взяла на личный контроль.