Подземные переходы на Октябрьском проспекте в Люберцах откроют в августе

Глава округа Владимир Волков проверил ход строительства подземных переходов на Октябрьском проспекте. Пешеходы уже могут воспользоваться двумя сходами подземного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красная.

Вместе с главой округа на объекте побывал выпускник губернаторской программы для ветеранов СВО «Герои Подмосковья» Кирилл Соснин, депутаты и партийцы. На оставшихся двух сходах завершается монтаж навесов входных групп.

«По переходу на „кресте“ сейчас также будет заметная динамика. Специалисты выполнили перенос газопровода и других коммуникаций, которые существенно тормозили процесс — это исторический центр Люберец, периодически строители находили коммуникации, которые не были учтены в проекте», — пояснил заместитель главы округа Александр Сорокин.

Сейчас подрядчик армирует лестничные сходы и ведет подготовку к извлечению шпунтового ограждения котлована. Завершить все работы на переходе планируют в августе 2026 года.

Ранее на месте строительства подземного перехода завершили работы по переносу водопровода. Это позволило восстановить движение по левому дублеру Октябрьского проспекта в сторону Москвы.