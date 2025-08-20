Подвиг служебных собак почтили в Химках

Муниципальные депутаты и жители города собрались вместе, чтобы почтить память о четвероногих бойцах и вспомнить об их вкладе в Великую Победу. Мероприятие было приурочено ко Дню фронтовой собаки.

Перед началом мероприятия с приветственной речью к собравшимся обратился муниципальный депутат Николай Томашов.

«Когда мы думаем о собаке, мы представляем себе верность, виляющий хвост и мокрый нос. Но на фронте эти преданные друзья стали настоящими солдатами, чьи подвиги навсегда вписаны в историю. Они выносили раненых, находили мины порой ценой своей жизни. Наш долг — помнить этих лохматых, молчаливых героев, чей вклад в Победу невозможно переоценить», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

В ходе лекции прозвучали ключевые факты о службе более 60 тысяч собак в годы войны. Так, собаки-санитары находили раненых и доставляли медикаменты, а собаки-связисты в сложнейших условиях доставили свыше 200 тысяч боевых донесений и проложили около восьми тысяч километров телефонного кабеля. Собаки-саперы обнаружили миллионы мин, а легендарный пес Джульбарс лично нашел более семи тысяч мин и 150 снарядов.

«Подвиг фронтовых собак не ушел в прошлое. Сегодня в зоне специальной военной операции служебные собаки и их кинологи выполняют сложнейшие боевые задачи: находят взрывные устройства, участвуют в патрулировании, охраняют важные объекты. Они — неотъемлемая и очень важная часть нашей армии, верные помощники наших бойцов», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.