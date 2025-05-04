Подвиг героев битвы за Берлин почтили в Химках

В школе № 19 города Химки 29 апреля прошла историческая лекция, посвященная началу штурма Рейхстага войсками Красной Армии. Участники мероприятия познакомились с важностью этого события для завершения Великой Отечественной войны.

Почетным гостем стал участник специальной военной операции Владимир Коннов, который подчеркнул, что современные военнослужащие продолжают дело героев прошлого, защищая страну и обеспечивая ее безопасность.

«Взятие Рейхстага — великий подвиг наших солдат, который навсегда останется в памяти народа. Мы будем передавать этот исторический факт нашим детям и внукам, чтобы они знали и гордились подвигами своих предков», — сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

В ходе встречи присутствующие узнали о героизме советских солдат и ключевых моментах штурма Рейхстага, а также посмотрели видео, посвященные этим историческим событиям.

Напомним, что лекция стала частью масштабной патриотической инициативы «Успех V единстве поколений». Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов подчеркнул, что цель программы — укрепить связь между поколениями и воспитать у молодежи уважение к истории нашей страны.