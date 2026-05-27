Подведены итоги «Президентских состязаний» в Московской области

27 мая 2026 года в Московской области состоялся финал регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Участие в мероприятии приняли 156 шестиклассников, представляющих 9 городских и 8 сельских класс-команд. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

В ходе соревнований участники демонстрировали свои способности в легкоатлетической эстафете, спортивном многоборье и подвижных играх. Кроме того, школьники прошли теоретический конкурс по физической культуре и спорту.

Итоги среди городских команд: - 1 место — команда городского округа Домодедово (Домодедовский лицей №3 им. Героя Советского Союза Ю. П. Максимова); - 2 место — команда городского округа Люберцы (школа №54); - 3 место — команда городского округа Химки (Школа «Лига Первых»).

Итоги среди сельских команд: - 1 место — команда городского округа Щелково (Школа №28); - 2 место — команда городского округа Богородский (Центр образования №45); - 3 место — команда городского округа Коломна (Песковская школа).

Все участники регионального финала получили награды от Министерства образования Московской области: дипломы, подарки и спортивный инвентарь. Победителям и призерам были вручены кубки и медали.

Команды-победители представят Московскую область на Всероссийском этапе «Президентских состязаний», который пройдет с 9 по 29 сентября 2026 года во Всероссийском детском центре «Орленок».