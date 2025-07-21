Подтопления устранят на улицах Космонавтов и Оборонной в Дмитрове

За последние сутки в Подмосковье выпала почти месячная норма осадков. Из-за сильного дождя подтопило дворы, дороги, мосты и пешеходные переходы. В Дмитрове последствия непогоды устранят по 10 адресам .

В работах задействовали коммунальные службы, водоканал, «Мосавтодор» и других специалистов. На их вооружении — мотопомпы, пылесосы и вакуумные бочки, при помощи которых с затопленных улиц откачивают воду.

«Сейчас устраняются подтопления на улицах Аверьянова и Маркова, следующими будут улицы Космонавтов и Оборонная», — сказал директор МКУ «ЖКХ и благоустройство» Роман Никитюк.

Он добавил, что на работы вывели весь штаб учреждения.