Подтопление вблизи дома на улице Баранова в Солнечногорске устранят за 3 часа

Сильный ливень стал причиной подтоплений в нескольких округах Московской области. В Солнечногорске оно образовалось рядом с домом №23 на улице Баранова.

Бригада «Солнлспаса» вместе с сотрудниками муниципального учреждения «ДЭС» оперативно приехали на место подтопления.

Воду откачивают ливневками и специальными помпами, которые могут охватить в районе тысячи кубов за минуту.

Полная откачка по адресу займет не более трех часов, рассказал спасатель Андрей Герасимов.