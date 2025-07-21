Подтопление вблизи дома на улице Баранова в Солнечногорске устранят за 3 часа

Сильный ливень стал причиной подтоплений в нескольких округах Московской области. В Солнечногорске оно образовалось рядом с домом №23 на улице Баранова.

Бригада «Солнлспаса» вместе с сотрудниками муниципального учреждения «ДЭС» оперативно приехали на место подтопления.

Воду откачивают ливневками и специальными помпами, которые могут охватить в районе тысячи кубов за минуту.

Полная откачка по адресу займет не более трех часов, рассказал спасатель Андрей Герасимов.

В понедельник, 21 июля, все коммунальные и аварийные службы Подмосковья работают в усиленном режиме, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Свыше половины месячной нормы осадков выпало в Московской области и Москве. В некоторых районах размыло участки дорог, подтопило подземные переходы и железнодорожные станции.

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