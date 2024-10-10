Подтопление у памятника Мытищинскому водопроводу устранили

Особенности фундамента памятника приводили к частым авариям в коллекторе. Администрация Мытищ рассмотрит вопрос о реконструкции элементов монумента.

Подтопление дороги в районе памятника Мытищинскому водопроводу устранили специалисты компании «Водопроводно-канализационные системы». Авария возникла на улице Мира на круговом движении с улицей Юбилейной. Причиной послужили особенности расположения фундамента памятника, который давит на основание местного коллектора. Работа систем водоотведения при этом нарушается.

Арсений Панфилов, генеральный директор компании «Водопроводно-канализационные системы» рассказал, что подобные ситуации — не редкость. Специалисты уже не раз устанавливали на этом участке прокачивающие насосы, чтобы провести восстановительные работы оперативно.

Администрация городского округа Мытищи рассматривает вопрос о реконструкции фундамента памятника, который в настоящее время находится в аварийном состоянии.

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