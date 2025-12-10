Подстанцию скорой помощи в поселке Михнево достроят до конца года

Подстанцию скорой помощи продолжают строить в рабочем поселке Михнево. Завершить работы планируют в декабре этого года.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, готовность объекта уже достигла 80%. Общая площадь трехэтажного здания составит 1,3 тысячи квадратных метров. В нем обустроят кабинеты диспетчерской службы, конференц-залы, учебные классы, зону приема пациентов и административные помещения. На территории разместят КПП и автомойку.

Сейчас рабочие прокладывают внутренние коммуникации и монтируют оборудование.

Подстанция рассчитана на размещение пяти бригад. Они будут обслуживать население района круглосуточно, повышаю доступность медицинской помощи.

Работы ведут в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» за счет регионального бюджета.