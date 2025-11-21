Подстанцию скорой помощи в деревне Суханово достроят в 2026 году

Подстанцию скорой помощи построят в деревне Суханово Ленинского округа в 2026 году. Там будет работать диспетчерская, а также кабинеты предрейсовых осмотров и кабинеты отдыха для бригад.

Объект строит концерн «Крост» по модульной технологии, рассказали в региональном Минстрое.

«На научно-производственной базе концерна была разработана высокоскоростная система индустриальных технологий, благодаря которой сроки строительства сокращаются в разы», — рассказали в ведомстве.

Подстанция рассчитана на работу четырех бригад в смену. В здании обустроят диспетчерскую службу, комнаты отдыха, столовую, кабинеты предрейсовых осмотров, а также административные помещения. Площадь трехэтажного здания превысит 614 квадратных метров.

На территории построят гараж и парковку. Фасад здания украсит медицинский крест из архитектурного бетона.

Работы ведут за счет бюджетных средств по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».