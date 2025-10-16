Подстанцию скорой помощи построят в деревне Суханово в 2026 году

В деревне Суханово в Ленинском округе строят новую подстанцию скорой помощи. Специалисты приступили к монтажу стеновых панелей учреждения, которое возводят по современным модульным технологиям.

Подрядчиком стала компания «Крост-Д».

«В работах задействованы 10 человек и две единицы техники», — отметили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Готовность объекта сейчас оценивают в 35%.

Строительство финансируют из бюджетных средств в рамках реализации региональной программы, направленной на развитие социальной инфраструктуры.

Новый трехэтажный медицинский комплекс общей площадью свыше 615 квадратных метров сможет обеспечить эффективную работу четырех выездных бригад одновременно.

В проекте предусмотрено создание диспетчерской службы, комнат для отдыха медицинского персонала и водителей, столовой, а также кабинетов для проведения обязательных предрейсовых осмотров.

Помимо основных помещений, в здании разместят административные и вспомогательные службы.

Благоустройство прилегающей территории будет включать организацию парковочных мест и комплексное озеленение.

Новая подстанция скорой помощи примет первых пациентов в следующем году.