Подростку с 7-сантиметровой иглой в уретре помогли в больнице Подмосковья

Мальчик 11 лет поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с жалобами на острую боль в мочеиспускательном канале. На обследовании врачи увидели, что в уретре подростка находится 7-сантиметровая игла.

В подростковом возрасте дети на фоне гормональной перестройки могут проявлять повышенный интерес к изменениям своего тела. Иногда это заканчивается визитом к врачу.

«Инородное тело нам удалось извлечь без хирургического вмешательства. Иглу достали методом цистоскопии — высокотехнологичной методики без разрезов, используя специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру», — рассказал заведующий отделением детской урологии-андрологии больницы Андрей Суходольский.

Сейчас мальчик уже выписан домой с полным выздоровлением.

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. В следующем году в регионе откроются еще четыре новых поста: в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.