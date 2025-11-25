Подростка со стоматологической скобкой в желудке спасли в медцентре Рошаля

Бригада скорой помощи доставила в Детский медцентр Рошаля девочку в возрасте 13 лет, которая случайно проглотила стоматологическую скобку. Врачи сделали пациентке рентген и госпитализировали в хирургическое отделение.

Инородное тело извлекли из желудка девочки при помощи эндоскопической петли. Для этого ей провели гастроскопию.

«Так как инородный предмет был острый, то это создавало высокие риски травмировать слизистую, мы поэтапно провели скобу через пищевод, устье пищевода и гортаноглотку. Процедура длилась около 10 минут и прошла успешно. При контрольном осмотре травматических дефектов слизистой не определялось», — сказала эндоскопист Анастасия Лазарева.

Скобка не успела навредить желудку. Сейчас с пациенткой все хорошо, ее выписали на следующий день.

Врачи напомнили, что при проглатывании ребенком инородного тела, нужно немедленно вызвать скорую помощь и не пытаться извлечь объект самостоятельно.