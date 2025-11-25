Подростка с врожденным пороком сердца спасли в медцентре Рошаля

Фото: Операционная с новейшим медицинским оборудованием в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Мальчик в возрасте 13 лет поступил в детский медцентр Рошаля в Красногорске с жалобами на преждевременную усталость во время физических нагрузок, головные боли и цианоз носогубного треугольника. Еще при рождении у него выявили порок сердца.

У юного пациента при рождении выявили дефект предсердной перегородки, при котором в стенке между двумя верхними камерами сердца образуется отверстие. В ходе операции это удалось исправить. Главный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов отметил, что при отсутствии помощи у мальчика могла развиться сердечная недостаточность, нарушение ритма сердца или инсульт.

«Мы провели пациенту внутрисосудистую операцию по исправлению порока сердца, в ходе которой через небольшой разрез бедренной вены провели катетер, с помощью которого доставили специальный окклюдер до места патологии перегородки. После выполнили последовательное раскрытие его дисков по обе стороны перегородки, что обеспечило механическое закрытие дефекта», — сказал врач.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и восстанавливается дома.