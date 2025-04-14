Подростка с воронкообразной деформацией грудной клетки спасли в медцентре Рошаля
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли 15-летнему пациенту с врожденной воронкообразной деформацией грудной клетки. Особенность уменьшает емкость легких, приводит к аритмии и болезненным ощущениям.
Малоинвазивную операцию подростку провели в плановом режиме.
«В ходе вмешательства, через небольшой разрез с помощью торакоскопии мы создали безопасный „туннель“, через который провели титановую пластину, которая будет поддерживать правильную форму грудины в течение четырех лет», — рассказал заведующий отделением хирургии № 2 Никита Степаненко.
Позже пластину удалят, а грудная клетка сохранит форму.
Юный пациент сейчас чувствует себя хорошо. Он уже вернулся домой.