Подростка с воронкообразной деформацией грудной клетки спасли в медцентре Рошаля

ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Фото: ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли 15-летнему пациенту с врожденной воронкообразной деформацией грудной клетки. Особенность уменьшает емкость легких, приводит к аритмии и болезненным ощущениям.

Малоинвазивную операцию подростку провели в плановом режиме.

«В ходе вмешательства, через небольшой разрез с помощью торакоскопии мы создали безопасный „туннель“, через который провели титановую пластину, которая будет поддерживать правильную форму грудины в течение четырех лет», — рассказал заведующий отделением хирургии № 2 Никита Степаненко.

Позже пластину удалят, а грудная клетка сохранит форму.

Юный пациент сейчас чувствует себя хорошо. Он уже вернулся домой.