Подростка с травмами после сильного удара током спасли в больнице в Раменском
В Раменской больнице спасли подростка, который получил тяжелую электротравму, пытаясь снять с дерева котенка. После несчастного случая юношу доставила в медицинское учреждение бригада скорой помощи.
Школьник забрался на дерево, чтобы помочь животному, когда под ним начала ломаться ветка. Потеряв равновесие, подросток инстинктивно ухватился за провод линии электропередачи высокого напряжения.
Через его тело прошел мощный разряд. После удара мальчик упал с высоты около четырех метров и потерял сознание.
Обследование показало, что пострадавший получил сразу несколько тяжелых травм. Медики диагностировали глубокие ожоги правой кисти и правого бедра, черепно-мозговую травму, переломы костей левой руки и левой стопы, а также нарушения сердечной деятельности, вызванные воздействием электрического тока.
Мы незамедлительно приступили к стабилизации состояния подростка, которое на момент происшествия оценивалось как очень тяжелое. Первоочередно была проведена интенсивная инфузионная терапия для восстановления и поддержания жизненно важных функций организма. Затем последовал комплекс процедур по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов. Вместе с этим проводилась антибактериальная терапия для предотвращения инфекционных осложнений, которые часто возникают при тяжелых ожогах. В местах перелома на конечности была наложена гипсовая лангета.
Владимир Хабалов
заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы
Благодаря проведенному лечению состояние подростка удалось стабилизировать. Через две недели его выписали из стационара для продолжения восстановления дома под амбулаторным наблюдением. Спустя месяц юноше предстоит пройти контрольное обследование у травматолога и кардиолога.
Врачи напоминают родителям о необходимости внимательно следить за детьми рядом с потенциально опасными объектами, в том числе вблизи линий электропередачи. В случае получения электротравмы или другой серьезной травмы необходимо как можно быстрее вызвать скорую медицинскую помощь.