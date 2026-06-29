Подростка с травмами после сильного удара током спасли в больнице в Раменском

В Раменской больнице спасли подростка, который получил тяжелую электротравму, пытаясь снять с дерева котенка. После несчастного случая юношу доставила в медицинское учреждение бригада скорой помощи.

Школьник забрался на дерево, чтобы помочь животному, когда под ним начала ломаться ветка. Потеряв равновесие, подросток инстинктивно ухватился за провод линии электропередачи высокого напряжения.

Через его тело прошел мощный разряд. После удара мальчик упал с высоты около четырех метров и потерял сознание.

Обследование показало, что пострадавший получил сразу несколько тяжелых травм. Медики диагностировали глубокие ожоги правой кисти и правого бедра, черепно-мозговую травму, переломы костей левой руки и левой стопы, а также нарушения сердечной деятельности, вызванные воздействием электрического тока.