Подростка с серьезным нарушением жирового обмена спасли в НИКИ детства

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства помогли 16-летней девушке с редким диагнозом. Пациентка жаловалась на избыточный рост волос на теле, темные пятна и отсутствие цикла.

Специалисты провели обследование и заподозрили у девушки парциальную липодистрофию.

«Патология связана с нарушением распределения жировой ткани в организме. Она может проявляться в виде потери или избытка жира в определенных областях тела, что приводит к изменению внешнего вида и вызывает психологические и физические проблемы», — пояснила директор института Нисо Одинаева.

Заболевание способно стать причиной липоатрофического диабета, поражения сосудов в раннем возрасте, а также существенного сокращения продолжительности жизни.

«Как только диагноз был подтвержден генетическими анализами, мы сразу же приступили к терапии, направленной на снижение инсулинорезистентности, пигментации, а также подключили генно-инженерный биологический препарат, улучшающий показатели липидного обмена», — пояснила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Необходимое лекарство приобрели благодаря президентскому фонду «Круг добра».

После начала терапии состояние девушки улучшилось.