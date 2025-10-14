Подростка с редким аутоиммунным заболеванием спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 13-летнего мальчика с полным параличом. Подростка доставила в медицинское учреждение бригада скорой помощи.

У юного пациента, который находился на искусственной вентиляции легких, выявили нарушение жизненно важных функций.

Мать мальчика рассказала, что сначала у него заболело горло, потом ребенок не мог нормально глотать и дышать, а также утратил двигательные функции. Врачи центра обнаружили у подростка редкое заболевание — синдром Гийена-Барре.

«Мы провели пациенту шесть сеансов плазмафереза для очистки крови от антител, установили трахеостомическую трубку для облегчения дыхания и провели два курса иммуноглобулиновой терапии. Именно плазмаферез стал переломным моментом в лечении — после него мы отметили положительную динамику: появились первые движения и начал восстанавливаться глотательный рефлекс», — пояснила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 3 Екатерина Трунова.

Подросток начал самостоятельно есть и двигаться на 25-е сутки после поступления в больницу.

Состояние мальчика сейчас стабильное, позже он пройдет курс реабилитации.