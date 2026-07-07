Подростка с разрывом почки после ДТП спасли в больнице в Раменском

Врачи больницы в Раменском спасли подростка, получившего тяжелую травму почки после падения с квадроцикла. Юного пациента доставили в детское отделение бригадой скорой помощи только спустя сутки после происшествия — сразу после падения он решил, что ушиб не представляет серьезной опасности, и не сообщил о случившемся родителям.

После травмы у подростка образовалась гематома в области поясницы, однако со временем боль стала усиливаться. Когда состояние ребенка заметно ухудшилось, мать вызвала скорую помощь.

Проведенное в больнице обследование показало, что у пациента диагностировано тяжелое повреждение левой почки, требовавшее экстренной операции.

«УЗИ и компьютерная томография показали нарушение целостности полюса левой почки и огромную гематому, возникшую из-за повреждения сосудов. В большинстве случаев, когда повреждения почки слишком серьезны, ее удаление становится необходимой мерой. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить орган. В процессе мы ушили место разрыва и провели дренирование собирательной системы почки. Операция длилась два часа», — пояснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Благодаря совместной работе детских хирургов и уролога, а также использованию современного медицинского оборудования, орган удалось сохранить. Восстановление пациента прошло без осложнений. Контрольное обследование подтвердило, что кровоснабжение поврежденной почки полностью восстановилось, орган вернулся к нормальным размерам.

Медики напоминают, что в период летних каникул дети чаще получают травмы во время активного отдыха. Даже ушиб, который сначала кажется незначительным, может скрывать серьезные внутренние повреждения.

Поэтому при появлении боли, ухудшении самочувствия или других тревожных симптомов после падения или удара важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.