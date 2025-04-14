Подростка с почти полным поражением легких спасли в НИКИ детства в Мытищах

Врачи в Мытищах смогли спасти 14-летнего подростка с практически полным поражением легких. Сейчас пациент уже восстанавливается после операции.

Бригада скорой помощи доставила 14-летнего мальчика в критическом состоянии в Научно-исследовательский клинический институт детства в Мытищах. Пациент имел признаки дыхательной недостаточности, высокую температуру и выраженную слабость. Подростка экстренно госпитализировали в реанимацию. Ранее он находился под наблюдением в отделении муковисцидоза. Это редкое генетическое заболевание, которое в первую очередь затрагивает дыхательную систему.

«Мы выявили в ходе исследования признаки бактериального поражения легких, очаги которого были распределены по всей ткани органа дыхания. Тяжелая пневмония у мальчика развилась на фоне муковисцидоза. Мы незамедлительно начали антибактериальное лечение, аппаратную кинезитерапию, интенсивную и таргетную терапию. Сложность лечения в том, что у пациента была трансплантирована печень. Это значительно ограничивало выбор препаратов», — сообщил заведующий детским кардиологическим отделением НИКИ детства Роман Будзинский.

Специалисты из отделения муковисцидоза, кардиологи и пульмонологи подключились к лечению подростка. При поддержке президентского фонда «Круг добра» удалось получить жизненно важный препарат.

Через три недели лечения в многопрофильном стационаре состояние пациента значительно улучшилось — функция легких стала выше, чем до болезни, что особенно важно при муковисцидозе.

Сейчас подростка выписали на амбулаторное лечение. Он продолжит находиться под наблюдением специалистов.