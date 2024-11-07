Подростка на электросамокате сбили на Центральной улице в Мытищах

Водитель легкового автомобиля напротив дома № 46 по улице Центральной в Мытищах наехал на несовершеннолетнего пешехода на электросамокате. Подросток получил травмы и был госпитализирован, полиция проводит проверку по данному факту.

Дорожно-транспортное происшествие с несовершеннолетним пешеходом на электросамокате и водителем легкового автомобиля произошло в Мытищах. Государственная инспекция безопасности дорожного движения призывает родителей рассказывать своим детям о правилах дорожного движения для передвижения на электросамокате.

Согласно Правилам дорожного движения:

• Лица старше 14 лет, использующие электросамокаты, должны двигаться по велосипедным дорожкам или полосам для велосипедистов.

• Электросамокаты массой, не превышающей 35 килограммов, допускаются к движению по пешеходным зонам, тротуарам или по краю проезжей части, если скорость движения транспорта не превышает 60 километров в час и на самокате есть тормозная система, звуковой сигнал и световозвращатели.

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