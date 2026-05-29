Подписано соглашение о развитии практик устойчивого развития

На юбилейном собрании членов Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» и АНО «Общественный капитал» подписали соглашение, которое направлено на внедрение практик устойчивого развития и оценку общественного капитала бизнеса. Об этом информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Виктория Халимендик прокомментировала: «Это значимое событие открывает новую страницу в развитии нашего партнерства и направлено на внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса, утвержденного Постановлением Правительства РФ».

Стандарт общественного капитала разработан по поручению Президента РФ для признания вклада компаний в устойчивое развитие страны. Его учредители — Правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив. Стандарт оценивает организации по 96 показателям в шести направлениях: экология, социальная сфера, управление, экономика, деловая репутация и вклад в повышение благосостояния общества.

Соглашение было подписано на круглом столе «Производственные цепочки кластеров в системе ОЭЗ и иных инфраструктурных площадок», где обсуждались развитие промышленной кооперации и создание устойчивых производственных цепочек.