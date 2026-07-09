Подмосковье примет участие в развитии турмаршрута «Россия Льва Толстого»

Вчера, 8 июля, в Мемориальной усадьбе Л. Н. Толстого в Хамовниках, Москва, было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального туристского маршрута «Россия Льва Толстого». Участниками события стали представители профильных ведомств Москвы, Московской и Тульской областей. Проект приурочен к 200-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году.

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх, заместитель председателя Комитета по туризму г. Москвы Булат Нурмуханов и министр туризма Тульской области Елена Мартынова поставили свои подписи под документом.

Проект включает в себя четыре сегмента, два из которых являются кольцевыми, а два — радиальными. Они охватывают шесть областей ЦФО РФ: Тульскую, Московскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую и Рязанскую. Экскурсионная программа расскажет о жизни русской дворянской усадьбы XIX века и позволит глубже познакомиться с творчеством классиков русской литературы.

Особое внимание уделяется радиальному сегменту «По следам Льва Толстого» — это пятидневное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя в трех регионах: Москве, Московской и Тульской областях.

Кроме того, Московская область представлена в проекте в региональном сегменте «Толстовское Подмосковье», который связывает московскую усадьбу писателя в Хамовниках с другими знаковыми местами региона. Маршрут уже утвержден как автомобильный туристический маршрут, и информация о нем вскоре появится на национальном портале Путешествуем.рф.