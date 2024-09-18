Подозреваемого в умышленной порче автомобиля задержали в Одинцове

Ночью в поселке ВНИИССОК поступило сообщение о том, что неизвестный бьет палкой по иномарке. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили, что молодой человек разбил лобовое и заднее стекла, а также повредил кузов.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию. Предполагаемой причиной инцидента стал конфликт с владельцем авто. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».