Подозреваемого в серии краж из супермаркета задержали в Люберцах

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из супермаркета.
Правоохранители приехали в магазин, где сработал сигнал тревоги. Росгвардейцы выяснили, что охранник пресек попытку кражи. Позже выяснилось, что несколько недель назад злоумышленник уже украл с полок этого супермаркета кофемашину и парогенератор. Общий ущерб тогда превысил 22 тысяч рублей.
Рецидивиста, который оказался 30-летним уроженцем Дагестана, задержали и передали полицейским.
Более 900 детей родились в Видном с начала 2025 года
Найденная картина Васнецова появится на аукционе
Школьники из 12 регионов России могут набрать минимальный балл для зачисления в 10 класс
Троих организаторов нарколаборатории задержали в Раменском
В Адыгее началась проверка после массовой гибели птиц
Парк «ЛиАЗ» благоустроят в Ликино-Дулеве в следующем году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте