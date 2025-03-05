Подозреваемого в серии краж из супермаркета задержали в Люберцах

Правоохранители приехали в магазин, где сработал сигнал тревоги. Росгвардейцы выяснили, что охранник пресек попытку кражи. Позже выяснилось, что несколько недель назад злоумышленник уже украл с полок этого супермаркета кофемашину и парогенератор. Общий ущерб тогда превысил 22 тысяч рублей.

Рецидивиста, который оказался 30-летним уроженцем Дагестана, задержали и передали полицейским.