Подозреваемого в поджоге ночного клуба задержали в Люберцах

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который поджег здание ночного клуба. Во время патрулирования улиц росгвардейцы получили сигнал с тревожной кнопки одного из заведений на Южной улице.

На месте они выяснили, что между пьяным посетителем и охранником произошел конфликт. Мужчина отправился на заправку, купил канистру бензина, облил здание и поджег его. Администратор бара заметил это и нажал тревожную кнопку.

Злоумышленника, находившегося в состоянии опьянения, задержали росгвардейцы. Им оказался 35-летний гражданин Беларуси. Сейчас по данному факту проводится проверка.